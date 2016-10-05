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«Валения» попробует приобрести Монтоливо в январе

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  TodoMercadoWebКомментарии

Новый главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли планирует усилить состав своей команды в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает TodoMercadoWeb, 59-летний специалист заинтересован в услугах полузащитника «Милана» Рикардо Монтоливо. Ранее сообщалось, что контракт с 31-летним игроком сборной Италии красно-черные продлевать не собираются.

В нынешнем сезоне Монтоливо провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 4,50 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2019 года.

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