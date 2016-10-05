«Валения» попробует приобрести Монтоливо в январе

Андрей Шевченко: Игроки «Милана» настолько полюбили сало, что я каждый раз возил им по полсумки

Главный тренер сборной Украины, бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рассказал, как его партнеры по итальянскому клубу полюбили сало.