Кевин Магнуссен: «Сузука» – одна из лучших трасс в календаре

Датский пилот «Рено» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

– Япония отличается от других мест, где я бывал. Японцы без ума от «Формулы-1» и всегда очень радушно нас принимают. Поездка в Японию доставляет огромное удовольствие. «Сузука» – одна из лучших трасс в календаре, пилотировать там – одно удовольствие, вы наслаждаетесь каждым моментом. Фантастическая трасса. С нетерпением жду начала уик-энда, – сказал пилот.

Перед 17-м этапом «королевских гонок» 24-летний датчанин расположился на 16-м месте личного зачета, имея в активе семь очков.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.