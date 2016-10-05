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G2, OpTic и Counter Logic приглашены на Northern Arena

Дмитрий Галкин
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Организаторы Northern Arena назвали еще троих участников турнира по Counter-Strike: Global Offensive.

Ими стали G2 Esports, OpTic Gaming и Counter Logic Gaming. Последний слот на турнире получит победитель турнира Call of the North.

Напомним, что ранее на турнир были приглашены: Heroic, NRG Esports, EnVyUs и Team Liquid.

Финальная стадия Northern Arena BEAT Invitational пройдет с 11 по 13 ноября в городе Монреаль, Канада. Событие примет «Белл-Центр», домашняя арена хоккейного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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