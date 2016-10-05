Wings, Team Liquid и EHOME примут участие в Northern Arena
Организаторы Northern Arena анонсировали список участников турнира Northern Arena BEAT Invitational по Dota 2.
Прямые инвайты получили команды: Wings Gaming, Team Liquid и EHOME. Также на турнир пробился коллектив FDL, который стал победителем американских отборочных.
Напомним, что ранее приглашения получили Evil Geniuses, Digital Chaos, Alliance и compLexity.
Финальная стадия Northern Arena BEAT Invitational пройдет с 11 по 13 ноября в городе Монреаль, Канада. Событие примет «Белл-Центр», домашняя арена хоккейного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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