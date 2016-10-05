«Югра» дома потерпела поражение от «Нефтехимика»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей шайбами отметились Богдан Якимов и Джефф Кинрейд.
Обе команды имеют по 22 очка. «Югра» расположилась на восьмом месте в Восточной конференции, а нижнекамцы строчкой ниже.
В следующем матче команда из Ханты-Мансийска 7 октября сыграет с «Ак Барсом» , а «Нефтехимик» отправится в Екатеринбург, где в этот же день сыграет с «Автомобилистом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Нефтехимик - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Стась (Якимов, Кинрэйд), 18:30 (0:1). Кинрэйд (Секстон), 39:25 (0:2).
Место и дата
05 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически