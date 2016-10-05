«Лада» в гостях обыграла «Автомобилист», уступая по ходу встречи две шайбы
Хоккеисты «Автомобилиста» на домашнем льду уступили «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
В составе победившей команды точными бросками отметились Андрей Иванов и Никита Филатов, оформившие по дублю. Для хозяев арены отличились Павел Турбин, Анатолий Голышев и Николай Тимашов.
Отметим, что игроки «Лады» сумели одержать победу, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.
В следующей игре «Автомобилист» проведет 7 октября матч с «Нефтехимиком» , а «Лада» в тот же день сыграет на выезде с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Лада - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Голы:
Иванов (Филатов, Бумагин), 6:01 (0:1). Турбин (Бухтеле), 7:24 (1:1). Голышев 35:20 (2:1). Тимашов (Голышев, Турбин), 37:52 (3:1). Филатов (Корягин), 39:06 (3:2). Филатов (Иванов, Ежов), 54:43 (3:3). Иванов (Шенфельд, Аронсон), 56:23 (3:4).
Место и дата
05 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция