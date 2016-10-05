Гурам Аджоев: Кандидатуру Аленичева на пост главного тренера «Арсенала» не рассматривали

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о назначении нового главного тренера команды.

«Я сам не хочу затягивать с этим вопросом. Обсудим и завтра объявим. Козлов останется в клубе. Кандидатуру Аленичева на пост главного тренера команды не рассматривали», - приводит слова Аджоева «Матч ТВ».

Напомним, в среду на заседании попечительского совета «Арсенала» Аджоев был назначен президентом клуба, а Андрей Козлов – исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее в среду «Арсенал» подтвердил на официальном сайте отставку Сергея Павлова, под руководством которого команда набрала семь очков в девяти турах и сейчас занимает 14-е место в премьер-лиге.