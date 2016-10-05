Гурам Аджоев: Кандидатуру Аленичева на пост главного тренера «Арсенала» не рассматривали
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о назначении нового главного тренера команды.
«Я сам не хочу затягивать с этим вопросом. Обсудим и завтра объявим. Козлов останется в клубе. Кандидатуру Аленичева на пост главного тренера команды не рассматривали», - приводит слова Аджоева «Матч ТВ».
Напомним, в среду на заседании попечительского совета «Арсенала» Аджоев был назначен президентом клуба, а Андрей Козлов – исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее
в среду «Арсенал» подтвердил на официальном сайте отставку Сергея Павлова, под
руководством которого команда набрала семь очков в девяти турах и сейчас
занимает 14-е место в премьер-лиге.
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