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Равиль Сабитов: Состав у «Локомотива» не для чемпионства, но и точно не для 13-го места

Александр Семкив
Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший защитник столичного  «Локомотива» Равиль Сабитов рассказал о главных проблемах железнодорожников в чемпионате России.

- «Локомотив» функционально не так свеж, испытывает проблемы с организацией игры в обороне и в атаке, - сказал Сабитов euro-football.ru. - Несмотря на то, что Юрий Павлович Семин – грамотный специалист, имеющий за своими плечами богатый опыт, ему тяжело входить в команду, где полностью поменялась руководящая верхушка. И на сегодняшний момент ему не так легко дать результат, которого от него ожидают. Он знает, как работать, и умеет качественно работать, но что-то пока не получается.

- «Локомотив» может повторить судьбу «Динамо» и отправиться в ФНЛ?
- Думаю, что нет. Если «Динамо» в прошлом году разгрузило зарплатную ведомость и пошло по пути омоложения состава, то у «Локомотива» проблем, которые заставили бы его поступить таким образом, нет. Поэтому железнодорожники должны еще встать на ноги и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Состав у «Локомотива» не для чемпионства, но и точно не для 13-го места.

Напомним, после девяти матчей российской премьер-лиги «Локомотив» расположился на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в активе восемь очков.

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