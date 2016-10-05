Равиль Сабитов: Если «Спартак» выиграет чемпионат в нынешнем сезоне, это можно будет назвать случайностью

Известный тренер Равиль Сабитов высказался о работе Массимо Карреры в московском «Спартаке», а также поделился мнением о возможном чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне.



«Есть люди, которые считают, что у «Спартака» нечемпионский состав, и многие тренеры, которые были кандидатами на пост главного тренера московского клуба, говорили, что команде нужно заменить 6-7 своих игроков на футболистов более высокого уровня. А теперь красно-белые с теми же игроками идут первом месте в чемпионате, правда, проиграв два последних матча.



Если «Спартак» станет чемпионом, то мы сможем сказать, что руководство угадало с главным тренером, и это как раз тот редкий случай, когда главный тренер – паровоз, тянущий команду за собой. Но это чистая случайность, так как изначально на Карреру рассчитывали не как на главного тренера, а как на тренера по защитникам» – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак», набрав 19 баллов, лидирует в таблице чемпионата России.