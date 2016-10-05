Федор Смолов признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре
Нападающий сборной
России Федор Смолов признан лучшим футболистом «Краснодара» в сентябре,
сообщает официальный сайт «быков».
В
голосовании приняло участие 1300 посетителей официального сайта «Краснодара».
Победу
одержал Федор Смолов, забивший в сентябре три мяча. За него отдали голоса
39,9%.
Вторым стал полузащитник Жоазиньо (23,4),
который также отличился в первом месяце осени трижды.
Третье место поделили два центральных защитника Андреас Гранквист и бразилец Налдо, собравшие по 5,2 %.
«Поздравляем Фёдора Смолова, желаем ему как можно быстрее оправиться от травмы и вновь радовать болельщиков своей игрой и голами», - говорится на официальном сайте «Краснодара».
Федор #Смолов @smolovfedor_90 – лучший игрок «Краснодара» в сентябре-2016: результаты опроса на официальном сайте https://t.co/CldXmWxl25— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 октября 2016 г.