Юрий Семин: Перерыв в РФПЛ – возможность лучше узнать игроков. 9 октября проведем матч с «Уфой»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды во время перерыва в чемпионате России, отметив, что в ближайшее время клуб проведет контрольный матч с «Уфой».

«В период текущего тренировочного цикла, пока в расположении команды отсутствуют «сборники», особое внимание уделим молодежи. Из молодежной команды привлекаем восемь ребят. Для них открывается возможность набраться опыта, и, конечно, есть шанс проявить себя. В перспективе это пополнение основного состава. Лучших представителей «молодежки», допустим, двоих-троих, вызовем на первый сбор в январе. Считаю, есть достойные примеры перед глазами: из числа тех, кто в основе, но не старше 20, хорошее впечатление оставляют Баринов и Лапшов.

Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков. 9 октября проведем контрольный матч с «Уфой». Для игроков, которые не имеют постоянной практики, это тоже хорошая возможность себя проявить», – цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива».

На данный момент красно-зеленые занимают 13-е место в таблице РФПЛ, набрав 8 баллов.

В следующем туре команда из Москвы сыграет 15 октября на выезде с «Амкаром».