Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. СКА – ЦСКА, «Металлург» (Мг) – «Трактор» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

6 октября

Матч

Адмирал - ХК Сочи

Место и дата

06 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Амур - Торпедо

Место и дата

06 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Куньлунь Ред Стар - Спартак

Место и дата

06 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Сибирь

Место и дата

06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Трактор

Место и дата

06 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - Витязь

Место и дата

06 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Локомотив

Место и дата

06 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Северсталь

Место и дата

06 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Омерзительная восьмерка». Рейтинг персон, заставивших хоккейный мир вздрогнуть«Омерзительная восьмерка». Рейтинг персон, заставивших хоккейный мир вздрогнутьВосемь хоккейных руководителей, тренеров и игроков, которые потрясли наше воображение нынешней осенью.Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнутьГлавный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.Андрей Разин: Всем, кто устраивает дискотеки после наших поражений, - мы будем боротьсяГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения от «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил соперника с викторией.Фанаты подарили Билялетдинову плеткуБолельщики астанинского «Барыса» подарили главному тренеру казанского «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову плетку.Зинэтула Билялетдинов: Доволен, что «Ак Барс» забил столько голов и добился результатаГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы своей команды над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин знает, как встряхнуть команду после шести поражений кряду.Андрей Соколов: Конечно, сложно выиграть не забиваяГлавный тренер хоккейного клуба «Югра» Андрей Соколов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:2).Николай Соловьев: Дай Бог, чтобы в плей-офф попали и «Югра», и «Нефтехимик»Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Йокерит» на своем льду уступил московскому «Динамо»Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли московскому «Динамо».КХЛ. Московское «Динамо» победило «Йокерит», «Барыс» проиграл «Ак Барсу» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ на Sovsport.ru.«Лада» в гостях обыграла «Автомобилист», уступая по ходу встречи две шайбыХоккеисты «Автомобилиста» на домашнем льду уступили «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Югра» дома потерпела поражение от «Нефтехимика»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей со счетом 2:0.«Барыс» потерпел поражение от «Ак Барса»Хоккеисты «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ победили на выезде «Барыс».Доказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛДоказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об игроках нашей лиги, которым результативность повысили крайне неблагоприятные обстоятельства.Александр Кожевников: У «Автомобилиста» есть шанс реабилитироваться в матче с «Ладой»Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможность отставки главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.Брэндон Боченски: Чувствую себя родным в «Барысе»Капитан «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал тяжелый старт казахского клуба в сезоне.Юрис Савицкис: Никто не заставлял Сейейса, он сам хотел возглавить «Динамо» (Рига)Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что главный тренер клуба Нормундс Сейейс сам хотел возглавить латвийскую команду.Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут игратьЗащитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды с «Медвешчаком» со счетом 5:2.КХЛ: Налимов в «Чикаго» с разрешения «Адмирала»Континентальная хоккейная лига прокомментировала пребывание голкипера «Адмирала» Ивана Налимова в тренировочном лагере «Чикаго Блэкхоукс».

КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение