КХЛ. СКА – ЦСКА, «Металлург» (Мг) – «Трактор» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
6 октября
Матч
Место и дата
06 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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