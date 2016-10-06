ЧМ-2018. Квалификация. Италия – Испания, Австрия – Уэльс и другие матчи
Результаты матчей
отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года.
ЧМ-2018. Квалификация
Группа D
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа I
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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