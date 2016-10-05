WADA: Не все данные, опубликованные хакерами Fancy Bears, соответствуют данным системы ADAMS

Как сообщает официальный сайт WADA, не все данные, обнародованные хакерской группой Fancy Bears после взлома базы данных организации, содержали в себе точную информацию.



«В ходе собственного расследования ВАДА было установлено, что не все данные, опубликованные хакерами, соответствуют данным системы ADAMS. Однако мы продолжаем исследовать степень точности обнародованной информации и призываем все затронутые стороны связываться с WADA, если они заметят какие-то неточности в данных, которые были опубликованы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте WADA.



Напомним, хакеры из группы Fancy Bears обнародовали секретные документы из базы данных WADA, из которых следует, что ряд известных спортсменов (в том числе – теннисистки Винус и Серена Уильямс) долгое время применяли запрещенные препараты, руководствуясь правилами терапевтического исключения.

