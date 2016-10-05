Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс0 : 4Ак Барс
Хоккей  Югра0 : 2Нефтехимик
Теннис  Маррэй6:2, 6:1Кузнецов
Хоккей  Автомобилист3 : 4Лада
Хоккей  Йокерит1 : 2Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WADA: Не все данные, опубликованные хакерами Fancy Bears, соответствуют данным системы ADAMS

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  WADAКомментарии

Как сообщает официальный сайт WADA, не все данные, обнародованные хакерской группой Fancy Bears после взлома базы данных организации, содержали в себе точную информацию. 

«В ходе собственного расследования ВАДА было установлено, что не все данные, опубликованные хакерами, соответствуют данным системы ADAMS. Однако мы продолжаем исследовать степень точности обнародованной информации и призываем все затронутые стороны связываться с WADA, если они заметят какие-то неточности в данных, которые были опубликованы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте WADA.

Напомним, хакеры из группы Fancy Bears обнародовали секретные документы из базы данных WADA, из которых следует, что ряд известных спортсменов (в том числе – теннисистки Винус и Серена Уильямс) долгое время применяли запрещенные препараты, руководствуясь правилами терапевтического исключения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию ШараповойВсемирное антидопинговое агентство (WADA) признает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Хакеры обнародовали шестую часть документов WADAГруппа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала шестую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Хуан Антонио Самаранч: Антидопинговые лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра. МОК недоволен работой WADAВице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший подверг критике деятельность WADA и российских антидопинговых институтов.Ричард Паунд: Мы видим срежиссированную попытку отвлечь внимание от проблем России с допингомБывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал слова члена исполкома МОК Сергея Бубки и президента НОК Аргентины Херардо Вертхейена, подвергших критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Мельдоний остался в списке запрещенных веществ на 2017 годСегодня на официальном сайте WADA был опубликован список запрещенных веществ на будущий год.Сергей Бубка: «Чистые» спортсмены перестали доверять WADA в связи с последними событиямиЧлен исполкома Международного олимпийского комитета и бывший кандидат на пост президента IAAF Сергей Бубка подверг критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Дмитрий Саутин: Терапевтические исключения? Этот какой-то бредДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин полагает, что для применения запрещенных препаратов у спортсменов не может быть уважительных причин.Мартен Фуркад: Как же много больных в спорте высших достиженийДвукратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад прокомментировал новые данные, опубликованные хакерской группой Fancy Bears.Илья Скачков: Взлом WADA – это игрушка для хакеров-новичковСпециалист по защите информационных систем Илья Сачков прокомментировал взлом базы данных антидопингового агентства (WADA).Александр Жуков: На саммите МОК я буду говорить о реорганизации WADAКрэйг Риди: Полный доклад Макларена с доказательной базой будет опубликован до конца октябряГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди анонсировал сроки публикации полной версии доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.Адвокат Артем Пацев: Вторая часть доклада Макларена запланирована на конец годаАдвокат Артем Пацев рассказал, когда выйдет вторая часть главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге.Рафаэль Надаль: Было бы полезнее, если бы результаты допинг-теста публиковали спустя две недели после его сдачиИспанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что не нарушал правил, принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению (TUE).«Рафик не виноват!» - все, что нужно знать о новом компромате на WADA«Рафик не виноват!» - все, что нужно знать о новом компромате на WADAХакеры открыли страшную тайну - во время лечения Надаль принимал лекарства!Хакеры обнародовали новую часть документов WADA, в них упоминается НадальГруппа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала четвертую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытойКанадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.Сергей Шубенков: Британские СМИ практически обвиняют меня в риторике холодной войныДействующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал обвинения британских СМИ в том, что он использует риторику холодной войны.Хайо Зеппельт: Россия развязала допинговую войну, а в мой адрес поступали угрозыНемецкий журналист Хайо Зеппельт настаивает на расширении санкций в отношении российского спорта из-за государственной поддержки допинга.53 британских олимпийца имели официальное разрешение от WADA на прием допингаАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) обнародовало список из 53 британских спортсменов, которым было разрешено в терапевтических целях принимать вещества, которые входят в список запрещенных, сообщает BBC.Виталий Смирнов: Кибератаки подрывают наши усилия по нормализации отношений с WADAГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выступил с заявлением в связи с кибератаками на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA
WADA

Cпецпредложение