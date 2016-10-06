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Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России

Андрей Петухов
Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, что российские гандболистки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории выиграли золотые медали Игр. Постнова в январе 2016 года возобновила карьеру после двухлетнего перерыва и стала чемпионкой России сезона-2015/16 в составе «Астраханочки». В марте Постнова помогла сборной России выиграть олимпийский квалификационный турнир, но в июле получила травму руки и была вынуждена пропустить Олимпиаду.

Прежним капитаном российской сборной была Ирина Близнова, объявившая о завершении карьеры после ОИ-2016 в Рио.

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