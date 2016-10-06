Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России
Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр
2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по
гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Напомним, что российские гандболистки на Олимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро впервые в своей истории выиграли золотые медали Игр. Постнова в
январе 2016 года возобновила карьеру после двухлетнего перерыва и стала
чемпионкой России сезона-2015/16 в составе «Астраханочки». В марте
Постнова помогла сборной России выиграть олимпийский квалификационный турнир,
но в июле получила травму руки и была вынуждена пропустить Олимпиаду.
Прежним капитаном
российской сборной была Ирина Близнова, объявившая о завершении карьеры после
ОИ-2016 в Рио.
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