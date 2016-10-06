Густаво: Карвальо завершил карьеру
Вратарь сборной России по мини-футболу Густаво сообщил, что его
друг – бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо завершил профессиональную
карьеру.
«Это мой очень хороший друг. Даниэл недавно играл во второй
бразильской лиге, а меньше месяца назад он закончил карьеру», - сказал
«Р-Спорт» Густаво, в 2010 году получивший российское гражданство.
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 года. В составе
армейцев 33-летний бразилец четырежды выигрывал Кубок России, дважды чемпионат
страны, а также один раз Кубок УЕФА.
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