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Густаво: Карвальо завершил карьеру

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь сборной России по мини-футболу Густаво сообщил, что его друг – бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо завершил профессиональную карьеру.

«Это мой очень хороший друг. Даниэл недавно играл во второй бразильской лиге, а меньше месяца назад он закончил карьеру», - сказал «Р-Спорт» Густаво, в 2010 году получивший российское гражданство.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 года. В составе армейцев 33-летний бразилец четырежды выигрывал Кубок России, дважды чемпионат страны, а также один раз Кубок УЕФА.

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