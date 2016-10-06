Агент: Мороз подвернул голеностоп в матче с «Югрой-Самотлор»
Волейболист уфимского «Урала» Павел Мороз подвернул
голеностоп в матче чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор» из
Нижневартовска, но повреждение не должно помешать ему сыграть в полуфинале
Кубка России.
«Мороз подвернул голеностоп. К счастью, повреждение не
слишком серьезное. Надеемся, что Павел сыграет за «Урал» в Казани в
полуфинале Кубка России», - приводит «Р-Спорт» слова агента Мороза Дмитрия
Резванова.
Мороз, ранее вызывавшийся в сборную России, получил травму в
середине матча с «Югрой» и покинул площадку. После игры ему было
сделано МРТ.
Соперниками «Урала» по полуфинальному этапу Кубка
России, который пройдет с 7 по 9 октября, станут «Югра-Самотлор»,
казанский «Зенит» и челябинское «Торпедо». Матчи пройдут в
Казани.
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