Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Мороз подвернул голеностоп в матче с «Югрой-Самотлор»

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Волейболист уфимского «Урала» Павел Мороз подвернул голеностоп в матче чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, но повреждение не должно помешать ему сыграть в полуфинале Кубка России.

«Мороз подвернул голеностоп. К счастью, повреждение не слишком серьезное. Надеемся, что Павел сыграет за «Урал» в Казани в полуфинале Кубка России», - приводит «Р-Спорт» слова агента Мороза Дмитрия Резванова.

Мороз, ранее вызывавшийся в сборную России, получил травму в середине матча с «Югрой» и покинул площадку. После игры ему было сделано МРТ.

Соперниками «Урала» по полуфинальному этапу Кубка России, который пройдет с 7 по 9 октября, станут «Югра-Самотлор», казанский «Зенит» и челябинское «Торпедо». Матчи пройдут в Казани.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» разгромил «Урал» во 2-м туре чемпионата РоссииВолейболисты казанского «Зенита» в рамках 2-го тура чемпионата России одержали выездную победу над «Уралом».Андрей Куцмус: «Урал» способен пробиться в «Финал шести» чемпионата РоссииДоигровщик уфимского «Урала» Андрей Куцмус считает, что его команде по силам пробиться в «Финал шести» чемпионата России по волейболу.Леонид Кузнецов вернулся в краснодарское «Динамо»Экс-капитан уфимского «Урала», блокирующий Леонид Кузнецов подписал контракт с краснодарским «Динамо».Кабешов перешел в «Урал»Уфимский «Урал» подписал контракт с 25-летним волейболистом Алексеем Кабешовым, сообщает официальный сайт клуба.Бывший игрок «Урала» перешел в итальянскую «Сору»32-летний доигровщик Денис Калинин, в минувшем сезоне выступающий за уфимский «Урал», продолжит карьеру в итальянском клубе «Сора», который дебютирует в серии А1.Андрей Колесник перейдет в «Урал»с Павлом Морозом. Сергей Тютлин и Андрей Максимов покинут команду.Павел Мороз официально стал игроком «Урала»Диагональный нападающий Павел Мороз официально стал игроком «Урала». Контракт с игроком рассчитан на один год.Павел Мороз продолжит карьеру в «Урале»Диагональный Павел Мороз близок к подписанию контракта с уфимским «Уралом».Алексей Кабешов перешел в уфимский «Урал»24-летний либеро Алексей Кабешов перешел в уфимский «Урал».Дмитрий Кириченко продлил контракт с «Уралом»Либеро Дмитрий Кириченко и доигровщик Андрей Куцмус продлили контракты с «Уралом», сообщает официальный сайт волейбольного клуба из Уфы.Александр Волков: Колено больше не беспокоит, хочу вновь выиграть ОлимпиадуАлександр Волков: Колено больше не беспокоит, хочу вновь выиграть ОлимпиадуЧемпион Олимпиады-2012 Александр Волков – о травмированном колене, из-за которого мог закончить карьеру, и перспективах сборной в Рио.«Локомотив» на выезде обыграл «Урал»Волейболисты новосибирского «Локомотива» на выезде обыграли уфимский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 3-1 (25:20, 23:25, 25:23, 26:24).«Локомотив» обыграл «Нову», а «Факел» – «Урал»Волейболисты новосибирского «Локомотива» в 23-м туре российской Суперлиги в гостях победили новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3:2 (16:25, 25:27, 25:20, 25:22, 15:10).Александр Волков: Думал заканчивать с волейболом, но Благой Георгиев дал мне дельный советБлокирующий уфимского «Урала», олимпийский чемпион Александр Волков рассказал о том, как вернулся в большой волейбол.Борис Гребенников: В Кемерово мы приехали без защитыГлавный тренер уфимского «Урала» Борис Гребенников после гостевого поражения от «Кузбасса» (1:3) в матче 21-го тура чемпионата России отметил удачный выход на замену диагонального сибиряков Максима Жигалова.«Белогорье» обыграло новосибирский «Локомотив»Волейболисты «Белогорья» нанесли поражение новосибирскому «Локомотиву» в 21-м туре Суперлиги со счетом 3-1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:23).«Локомотив» обыграл «Газпром-Югру», «Динамо» проиграло «Факелу»Сегодня состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по волейболу.«Урал» прервал шестиматчевую серию из поражений на тай-брейкахВолейболисты уфимского «Урала» в рамках 17-го тура мужской Суперлиги на своей площадке обыграли красноярский «Енисей» со счетом :2 (18:25, 23:25, 26:24, 26:24, 15:9)..Борис Гребенников: Волейболисты «Новы» фантастически сыграли в защитеГлавный тренер уфимского «Урала» Борис Гребенников подвел итоги матча 16-го тура российской суперлиги против новокуйбышевской «Новы».Вячеслав Кургузов: «Нова» заслуженно победила «Урал»Диагональный новокуйбышевской «Новы» Вячеслав Кургузов поделился эмоциями от победы в матче 16-го тура российской суперлиги против уфимского «Урала».

Урал
Уралкалендарьстатистика
Павел Мороз
Павел Морозвсе новости

Cпецпредложение