Агент: Мороз подвернул голеностоп в матче с «Югрой-Самотлор»

Волейболист уфимского «Урала» Павел Мороз подвернул голеностоп в матче чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, но повреждение не должно помешать ему сыграть в полуфинале Кубка России.

«Мороз подвернул голеностоп. К счастью, повреждение не слишком серьезное. Надеемся, что Павел сыграет за «Урал» в Казани в полуфинале Кубка России», - приводит «Р-Спорт» слова агента Мороза Дмитрия Резванова.

Мороз, ранее вызывавшийся в сборную России, получил травму в середине матча с «Югрой» и покинул площадку. После игры ему было сделано МРТ.

Соперниками «Урала» по полуфинальному этапу Кубка России, который пройдет с 7 по 9 октября, станут «Югра-Самотлор», казанский «Зенит» и челябинское «Торпедо». Матчи пройдут в Казани.