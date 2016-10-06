Виктор Янчук: Шарапова подготовится к «Ролан Гаррос», вопрос в ее психологическом состоянии
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российская
теннисистка Мария Шарапова, которая может вновь выступать на турнирах с 27
апреля 2017 года, чисто технически успеет подготовиться к Открытому чемпионату
Франции, но ее психологическое состояние оставляет вопросы.
«Чисто технически она успеет подготовиться, все-таки можно
тренироваться довольно много и правильно, и у нее есть опыт. Как говорится,
мастерство не прогуляешь и не пропьешь. Оно как было у нее, так и есть. Другое
дело - психологическое состояние. Ей надо сыграть, конечно, турнира 3-4 до
«Ролан Гаррос», чтобы войти в соревновательную струю. Это самый
трудный вопрос, потому что она и так срывалась, иногда и не была уверенной в
себе иной раз», - приводит «Р-Спорт» слова Янчука.
Во вторник глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев
сообщил, что срок двухлетней дисквалификации Шараповой за употребление
мельдония был сокращен и она сможет выступать с 26 апреля 2017 года. Позже CAS
в своем релизе подтвердил эту информацию. Открытый чемпионат Франции по теннису
пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.