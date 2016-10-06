Виктор Янчук: Шарапова подготовится к «Ролан Гаррос», вопрос в ее психологическом состоянии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая может вновь выступать на турнирах с 27 апреля 2017 года, чисто технически успеет подготовиться к Открытому чемпионату Франции, но ее психологическое состояние оставляет вопросы.

«Чисто технически она успеет подготовиться, все-таки можно тренироваться довольно много и правильно, и у нее есть опыт. Как говорится, мастерство не прогуляешь и не пропьешь. Оно как было у нее, так и есть. Другое дело - психологическое состояние. Ей надо сыграть, конечно, турнира 3-4 до «Ролан Гаррос», чтобы войти в соревновательную струю. Это самый трудный вопрос, потому что она и так срывалась, иногда и не была уверенной в себе иной раз», - приводит «Р-Спорт» слова Янчука.

Во вторник глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что срок двухлетней дисквалификации Шараповой за употребление мельдония был сокращен и она сможет выступать с 26 апреля 2017 года. Позже CAS в своем релизе подтвердил эту информацию. Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.