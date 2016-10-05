Сергей Карасев: Иванов – веселый парень и большой профессионал

Российский арбитр Сергей Карасев высказался об уровне профессионализма своего коллеги Сергея Иванова, который судил матч 9-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (4:2).



«Общался ли я с Ивановым после этого матча? Мы переписывались с Сергеем. Это близкий мне человек, он в нашей бригаде. Открытый и веселый парень, к тому же большой профессионал. Больше комментировать на эту тему не хочу. Я действующий арбитр, и это не мое дело» – заявил Карасев в эфире радиостанции «Спорт FM».

После окончания игры в Санкт-Петербурге председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

Также работу Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака» и многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.