Сергей Карасев: Иванов – веселый парень и большой профессионал
Российский арбитр Сергей Карасев высказался об уровне профессионализма своего коллеги Сергея Иванова, который судил матч 9-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (4:2).
«Общался ли я с Ивановым после этого матча? Мы переписывались с Сергеем. Это близкий мне человек, он в нашей бригаде. Открытый и веселый парень, к тому же большой профессионал. Больше комментировать на эту тему не хочу. Я действующий арбитр, и это не мое дело» – заявил Карасев в эфире радиостанции «Спорт FM».
После окончания игры в Санкт-Петербурге председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Также работу Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака» и многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция