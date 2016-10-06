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Сергей Скорович: Ночью после финала ЧМ было психологически тяжело

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович признался, что хочет выиграть с национальной командой чемпионат Европы или мира, поэтому не рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

«Контракт, скорее всего, будет продлен. Предложения всегда есть, но сегодня мы не сделали самого главного, поэтому хочется добиться золота чемпионата мира или Европы именно со сборной России. В принципе мы сразу же понимали, что сделали очень многое. Но ночью после финала было тяжело психологически. Первые эмоции – расстройство. Естественно, никаких отмечаний у нас не было», - приводит «Р-Спорт» слова Скоровича.

Сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира, проиграв в финале команде Аргентины со счетом 4:5. Прежде лучшим результатом россиян на мировых первенствах была бронза 1996 года. Ранее глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщал, что контракт со Скоровичем, который возглавляет сборную с 2009 года, будет продлен минимум до конца Евро-2018. Скорович со сборной России трижды выигрывал серебро чемпионатов Европы.

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