Анна Чакветадзе: Шарапова получит wild card на «Ролан Гаррос»

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что Мария Шарапова наверняка получит wild card на Открытый чемпионат Франции и другие крупные турниры после окончания срока дисквалификации.

«Шараповой дадут wild card везде - и не только на турниры в Риме и Мадриде, но и на «Ролан Гаррос». Об этом даже не стоит переживать», - приводит «Р-Спорт» слова Чакветадзе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник сократил срок дисквалификации Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года трех месяцев. Российская теннисистка сможет выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

Второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции - в 2017 году пройдет с 22 мая по 17 июня.