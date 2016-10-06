Анна Чакветадзе: Шарапова получит wild card на «Ролан Гаррос»
Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что Мария
Шарапова наверняка получит wild card на Открытый чемпионат Франции и другие
крупные турниры после окончания срока дисквалификации.
«Шараповой дадут wild card везде - и не только на турниры в
Риме и Мадриде, но и на «Ролан Гаррос». Об этом даже не стоит
переживать», - приводит «Р-Спорт» слова Чакветадзе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник сократил срок
дисквалификации Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года
трех месяцев. Российская теннисистка сможет выступать на турнирах с 26 апреля
2017 года.
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