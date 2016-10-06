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Владислав Фадеев: ВФВ назначит главного тренера женской сборной России не на конкурсной основе

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Куратор женских команд Всероссийской Федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что ВФВ не будет проводить конкурс при выборе нового главного тренера женской сборной России.

«Не думаю, что выбор нового тренера женской сборной России будет на конкурсной основе. Будет назначение. Нужно взвесить все плюсы и минусы тренеров, которые хотят работать со сборной, и после этого будет принято совместное решение наблюдательным советом и президиумом ВФВ. Конкурса не будет», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Контракт с прежним главным тренером женской сборной России Юрием Маричевым не был продлен после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которых национальная команда завершила борьбу в четвертьфинале.

Ранее глава ВФВ Станислав Шевченко заявил, что кандидаты на пост главного тренера сборной России будут озвучены в ноябре.

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