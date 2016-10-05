«Йокерит» на своем льду уступил московскому «Динамо»
Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли московскому «Динамо».
Встреча, прошедшая на домашней арене финского клуба, завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей точными бросками отметились Мартиньш Карсумс и Артем Федоров. Автором единственной шайбы для хозяев стал Марко Анттила.
В следующей игре «Йокерит» 8 октября сыграет на выезде с питерским СКА, а столичный клуб в тот же день проведет гостевой матч с минским «Динамо».
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