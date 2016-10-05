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«Йокерит» на своем льду уступил московскому «Динамо»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли московскому «Динамо».

Встреча, прошедшая на домашней арене финского клуба, завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей точными бросками отметились Мартиньш Карсумс и Артем Федоров. Автором единственной шайбы для хозяев стал Марко Анттила.

В следующей игре «Йокерит» 8 октября сыграет на выезде с питерским СКА, а столичный клуб в тот же день проведет гостевой матч с минским «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Йокерит - Динамо - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Карсумс (Цветков, Миронов), 30:21 (0:1). Фёдоров 30:27 (0:2). Анттила (Яакола, Хишон), 45:02 (1:2).

Место и дата

05 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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