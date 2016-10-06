Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работать

Андрей Петухов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Новичок подмосковных «Химок», разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.

«Несмотря на то что многие игроки в команде имеют за плечами огромный опыт, а некоторые выигрывали титулы, никто не задирает носа и не работает спустя рукава. Это заметно, и такое отношение к делу меняет атмосферу. Сергей Моня или Егор Вяльцев – ветераны команды, наверняка заработали немало денег, но каждый день вкалывают на тренировках наравне с новичками. Рядом с такими парнями приятно работать», - приводит «Чемпионат» слова Роулэнда.

Напомним, что Роулэнд стал игроком «Химок» в конце августа 2016 года. Выступая в составе рижского ВЭФ, защитник признавался MVP Единой лиги ВТБ сезона-2012/13.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Пашутин: «Астана» демонстрировала агрессивную защитуГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин остался доволен действиями подопечных в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».Янис Тимма: Очень нравится, как играет Маркович, он приятный в общении человекБаскетболист «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о переходе в петербургскую команду защитника Стефана Марковича и форварда Сергея Карасева.Илона Корстин: Единая лига ВТБ выступает не за большое количество игр, а за стабильностьГенеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о причинах сокращения количества участников турнира с 20 в сезоне-2013/14 до 13 в предстоящем сезоне, который стартует 2 октября.«Зенит» победил «Палму Эйр Европу» в товарищеском матчеПетебургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл испанскую «Палму Эйр Европу» в товарищеском матче на тренировочном сборе со счетом 88:65.Чемпион НБА Джефф Эйрс стал игроком ЦСКАЧемпион НБА-2014 центровой Джефф Эйрс стал игроком столичного ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.В Кубке Европы сыграют 20 клубовВ предстоящем розыгрыше баскетбольного Кубка Европы примут участие 20 клубов. Сербский «Партизан», польская «Зелена Гура» и греческий АЕК снялись с соревнований, сообщает Gigantes.Павел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуПавел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуЗащитник «Зенита» Павел Сергеев – о новой команде, баскетболе Василия Карасева и целях на сезон.Петр Губанов: Видимо, в Казани считают, что игру должны делать легионерыФорвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов объяснил, почему вернулся в нижегородскую команду из казанского УНИКСа.В Матче звезд Единой лиги ВТБ сборная России, вероятно, сыграет с командой легионеров12 февраля 2017 года Единая лига ВТБ впервые в своей истории проведет матч звезд, в котором, вероятно, сборная России сыграет с командой легионеров, выступающих в турнире.Кенни Гэбриел: Выигрыш Кубка Европы и Единой Лиги ВТБ – реальные задачи для «Локомотива-Кубани»Новичок «Локомотива-Кубань» американский форвард Кенни Гэбриел считает, что в грядущем сезоне краснодарский клуб сможет удачно выступать на внутренней арене (в Единой лиге ВТБ) и международной (Кубке Европы).Вяльцев расстроился из-за невызова в сборную на отборочный цикл ЧЕ-2017Вице-капитан «Химок», атакующий защитник Егор Вяльцев признался, что его расстроил невызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2017.В Единой лиге ВТБ в сезоне-2016/17 будут выступать 13 командНа совещании руководства Единой лиги ВТБ и клубов сегодня был определен формат турнира в сезоне-2016/17.«Зенит» с минимальной разницей проиграл «Барселоне» на сборе в ИспанииПетербургский «Зенит» в контрольном матче, прошедшим в Барселоне, проиграл местной одноименной команде со счетом 61:63 (20:19, 13:11, 10:12, 18:21).День в истории. Рамунасу Шишкаускасу – 3810 сентября исполнилось 38 лет прославленному литовскому баскетболисту, экс-игроку ЦСКА Рамунасу Шишкаускасу.Фридзон полетел с ЦСКА в Грецию и готовится к возвращению в стройЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон близок к возвращению в строй. Игрок вылетел вместе с командой в Грецию, где действующие чемпионы Евролиги проведут пять контрольных матчей.«Автодор» подписал контракт с сыном СтоктонаРазыгрывающий Майкл Стоктон подписал однолетний контракт с «Автодором». 27-летний американец является сыном двукратного олимпийского чемпиона и члена баскетбольного Зала славы Джона Стоктона.«Самара» может сменить «Красный Октябрь» в Единой лиге ВТББК «Самара» может быть принят в Единую лигу ВТБ вместо исключенного из состава участников турнира волгоградского «Красного Октября», сообщают «Известия».Тэйлор Рочести: Знаю, что в Краснодаре получится команда бойцовНовичок «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести объяснил, почему согласился на переход в краснодарскую команду.Фотис Кацикарис: Рочести – это уровень, опыт и лидерствоГлавный тренер «Локомотива-Кубани» Фотис Кацикарис объяснил, почему его клуб приобрел Тэйлора Рочести.«Нижний Новгород» расторг контракт с центровым МахалбашичемКак сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода», клуб расторг контракт с центровым Рашидом Махалбашичем.

Химки
Химкикалендарьстатистика
Сергей Моня
Сергей Монявсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение