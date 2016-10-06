Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работать
Новичок подмосковных «Химок»,
разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами
клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.
«Несмотря на то что
многие игроки в команде имеют за плечами огромный опыт, а некоторые выигрывали
титулы, никто не задирает носа и не работает спустя рукава. Это заметно, и
такое отношение к делу меняет атмосферу. Сергей Моня или Егор Вяльцев –
ветераны команды, наверняка заработали немало денег, но каждый день вкалывают
на тренировках наравне с новичками. Рядом с такими парнями приятно работать»,
- приводит «Чемпионат» слова Роулэнда.
Напомним, что Роулэнд
стал игроком «Химок» в конце августа 2016 года. Выступая в составе рижского
ВЭФ, защитник признавался MVP Единой лиги ВТБ сезона-2012/13.
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