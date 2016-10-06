Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работать

Новичок подмосковных «Химок», разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.

«Несмотря на то что многие игроки в команде имеют за плечами огромный опыт, а некоторые выигрывали титулы, никто не задирает носа и не работает спустя рукава. Это заметно, и такое отношение к делу меняет атмосферу. Сергей Моня или Егор Вяльцев – ветераны команды, наверняка заработали немало денег, но каждый день вкалывают на тренировках наравне с новичками. Рядом с такими парнями приятно работать», - приводит «Чемпионат» слова Роулэнда.

Напомним, что Роулэнд стал игроком «Химок» в конце августа 2016 года. Выступая в составе рижского ВЭФ, защитник признавался MVP Единой лиги ВТБ сезона-2012/13.