Николай Соловьев: Дай Бог, чтобы в плей-офф попали и «Югра», и «Нефтехимик»
Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» Николай Соловьев прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Не передать те чувства, которые я сегодня испытывал перед этой игрой. Я думаю, и у Сергея Михайловича Шепелева было такое же внутреннее состояние. Тем не менее, очень рад, что выиграли. Содержание матча было не такое, какое хотелось бы видеть. Но раз мы выиграли, да еще всухую - 2:0, то стоит поблагодарить команду. А «Югре» желаю удачи. Дай Бог, чтобы в восьмерке плей-офф были и «Югра», и «Нефтехимик», - приводит слова тренера официальный сайт «Югры».
Матч
Югра - Нефтехимик - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Стась (Якимов, Кинрэйд), 18:30 (0:1). Кинрэйд (Секстон), 39:25 (0:2).
Место и дата
05 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция