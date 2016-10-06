Директор «Автомобилиста»: Руководство клуба обеспокоено результатами в КХЛ
Директор «Автомобилиста»
Максим Рябков сообщил, что руководство клуба обеспокоено тем, что команда
проиграла в семи матчах из последних восьми и намерено обдумать шаги по выходу
из сложившейся ситуации.
«Сейчас могу
только констатировать, что команда переживает игровой и психологический спад.
Естественно, то, что из восьми последних матчей мы проиграли семь, никого из
нас не устраивает, и мы очень обеспокоены этим и будем думать, что делать и как
быть, какие мы можем предпринять шаги в этой связи», - приводит «Р-Спорт»
слова Рябкова.
«Автомобилист», который возглавляет главный тренер Андрей Разин, в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для команды шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.
Матч
Автомобилист - Лада - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Голы:
Иванов (Филатов, Бумагин), 6:01 (0:1). Турбин (Бухтеле), 7:24 (1:1). Голышев 35:20 (2:1). Тимашов (Голышев, Турбин), 37:52 (3:1 - бол.). Филатов (Корягин), 39:06 (3:2). Филатов (Иванов, Ежов), 54:43 (3:3). Иванов (Шенфельд, Аронсон), 56:23 (3:4).
Место и дата
05 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция