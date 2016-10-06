Директор «Автомобилиста»: Руководство клуба обеспокоено результатами в КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что руководство клуба обеспокоено тем, что команда проиграла в семи матчах из последних восьми и намерено обдумать шаги по выходу из сложившейся ситуации.

«Сейчас могу только констатировать, что команда переживает игровой и психологический спад. Естественно, то, что из восьми последних матчей мы проиграли семь, никого из нас не устраивает, и мы очень обеспокоены этим и будем думать, что делать и как быть, какие мы можем предпринять шаги в этой связи», - приводит «Р-Спорт» слова Рябкова.

«Автомобилист», который возглавляет главный тренер Андрей Разин, в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для команды шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.