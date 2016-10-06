Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Директор «Автомобилиста»: Руководство клуба обеспокоено результатами в КХЛ

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что руководство клуба обеспокоено тем, что команда проиграла в семи матчах из последних восьми и намерено обдумать шаги по выходу из сложившейся ситуации.

«Сейчас могу только констатировать, что команда переживает игровой и психологический спад. Естественно, то, что из восьми последних матчей мы проиграли семь, никого из нас не устраивает, и мы очень обеспокоены этим и будем думать, что делать и как быть, какие мы можем предпринять шаги в этой связи», - приводит «Р-Спорт» слова Рябкова.

«Автомобилист», который возглавляет главный тренер Андрей Разин, в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для команды шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.

Матч

Автомобилист - Лада - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы:

Иванов (Филатов, Бумагин), 6:01 (0:1). Турбин (Бухтеле), 7:24 (1:1). Голышев 35:20 (2:1). Тимашов (Голышев, Турбин), 37:52 (3:1 - бол.). Филатов (Корягин), 39:06 (3:2). Филатов (Иванов, Ежов), 54:43 (3:3). Иванов (Шенфельд, Аронсон), 56:23 (3:4).

Место и дата

05 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. СКА – ЦСКА, «Металлург» (Мг) – «Трактор» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Омерзительная восьмерка». Рейтинг персон, заставивших хоккейный мир вздрогнуть«Омерзительная восьмерка». Рейтинг персон, заставивших хоккейный мир вздрогнутьВосемь хоккейных руководителей, тренеров и игроков, которые потрясли наше воображение нынешней осенью.Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнутьГлавный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.Андрей Разин: Всем, кто устраивает дискотеки после наших поражений, - мы будем боротьсяГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения от «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил соперника с викторией.Фанаты подарили Билялетдинову плеткуБолельщики астанинского «Барыса» подарили главному тренеру казанского «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову плетку.Зинэтула Билялетдинов: Доволен, что «Ак Барс» забил столько голов и добился результатаГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы своей команды над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин знает, как встряхнуть команду после шести поражений кряду.Андрей Соколов: Конечно, сложно выиграть не забиваяГлавный тренер хоккейного клуба «Югра» Андрей Соколов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:2).Николай Соловьев: Дай Бог, чтобы в плей-офф попали и «Югра», и «Нефтехимик»Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Йокерит» на своем льду уступил московскому «Динамо»Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли московскому «Динамо».КХЛ. Московское «Динамо» победило «Йокерит», «Барыс» проиграл «Ак Барсу» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ на Sovsport.ru.«Лада» в гостях обыграла «Автомобилист», уступая по ходу встречи две шайбыХоккеисты «Автомобилиста» на домашнем льду уступили «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Югра» дома потерпела поражение от «Нефтехимика»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей со счетом 2:0.«Барыс» потерпел поражение от «Ак Барса»Хоккеисты «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ победили на выезде «Барыс».Доказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛДоказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об игроках нашей лиги, которым результативность повысили крайне неблагоприятные обстоятельства.Александр Кожевников: У «Автомобилиста» есть шанс реабилитироваться в матче с «Ладой»Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможность отставки главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.Брэндон Боченски: Чувствую себя родным в «Барысе»Капитан «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал тяжелый старт казахского клуба в сезоне.Юрис Савицкис: Никто не заставлял Сейейса, он сам хотел возглавить «Динамо» (Рига)Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что главный тренер клуба Нормундс Сейейс сам хотел возглавить латвийскую команду.Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут игратьЗащитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды с «Медвешчаком» со счетом 5:2.

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Андрей Разин
Андрей Разинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение