Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Борису Михайлову – 72

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

6 сентября свой 72 день рождения отмечает легендарный хоккеист и тренер Борис Михайлов.

Борис Петрович выступал за саратовский «Кристалл», московские «Локомотив» и ЦСКА. В составе армейцев он выиграл 11 титулов чемпиона СССР. В ЦСКА и сборной СССР Михайлов играл в легендарной тройке с Харламовым и Петровым. Ему принадлежит рекорд по числу заброшенных шайб в чемпионатах СССР - 428 (в 572 матчах).

В сборной СССР Борис Михайлов дважды становился олимпийским чемпионом (1972, 1976), восемь раз выигрывал чемпионат мира, участвовал в Суперсерии с Канадой 1972 года и Кубке вызова-1979.

Михайлов тренировал СКА, ЦСКА и новокузнецкий «Металлург», возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира 1993 года - последний, выигранный отечественной хоккейной дружиной в 20-м веке. В 2000 году имя Бориса Михайлова было введено в Зал хоккейной славы Международной Федерации хоккея. В 2002-м Борис Михайлов, вновь возглавляя сборную России, привел ее к серебряным наградам чемпионата мира. Таким образом, национальная команда в первые с 1993 года оказалась на пьедестале мирового хоккейного форума.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.Владислав Третьяк: К сожалению, Овечкин играет в «Вашингтоне»Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «МАТЧ!» прокомментировал итоги выступления сборной россии на Кубке мира по хоккею. По мнению чиновника, главной проблемой команды стала несыгранность ее лидеров.Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут игратьЗащитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды с «Медвешчаком» со счетом 5:2.Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в составе ЦСКАФорвард ЦСКА Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в сезоне.ЦСКА на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между хорватским «Медвешчаком» и московским ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу ЦСКА.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прилетела в Краснодар, где 9 октября проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. На сегодня у национальной команды запланирована первая тренировка на поле академии «Краснодара».Артем Сергеев перезаключил контракт с ЦСКАЗащитник Артем Сергеев перезаключил на новых условиях двусторонний контракт с московским ЦСКА сроком на три года, сообщает официальный сайт армейского клуба.Защитник ХК ЦСКА дисквалифицирован на 4 игры за толчок арбитраКХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Григория Панина на четыре встречи за толчок лайнсмена.Илья Сорокин: Полевые игроки помогли мне отыграть хорошоГолкипер ЦСКА Илья Сорокин отметил своих партнеров по команде после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (2:1 OT).Иван Телегин: В матче со «Слованом» Сорокин просто чудеса проявлялНападающий ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)Приехать на выставочный матч и встретить Крэйга Мактавиша – последнего могиканина, игравшего без шлема в НХЛ – бесценно.Евгений Малкин: Я недоволен своей игрой на КМ, мне нужно больше работать с шайбойРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по возвращению в клуб после матчей за национальную команду в розыгрыше Кубка мира признался, что недоволен своими игровыми кондициями.Виталий Мутко: В КХЛ уровень ниже, чем в НХЛ. Поражение от Канады на Кубке мира - объективная вещьМинистр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной страны по хоккею на Кубке мира в Торонто.Дмитрий Куликов: Могли вытянуть матч с КанадойЗащитник «Баффало» Дмитрий Куликов рассказал о полуфинальном матче Кубка мира-2016 Канада - Россия.Александр Якушев: Показатели нашей сборной на Кубке мира удручаютЛегенда мирового хоккея Александр Якушев поделился впечатлениями от игры сборной России на завершившемся Кубке мира.Петр Воробьев: Ковальчук с игроками СКА обращался, можно ли посмотреть матч Россия – Канада. Мы пошли на поводуГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев, который на время Кубка мира заменял в СКА Олега Знарка, рассказал, как в команде следили за возрожденным турниром.Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьВозрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьSovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.Дмитрий Квартальнов: ЦСКА продолжает искать свою игруГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 Б).Илья Ковальчук: На тему Кубка мира со сборниками не общались, зачем им капать на свежую мозольНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке мира-2016 в Торонто.

Cпецпредложение