День в истории. Борису Михайлову – 72
6 сентября свой 72
день рождения отмечает легендарный хоккеист и тренер Борис Михайлов.
Борис Петрович
выступал за саратовский «Кристалл», московские «Локомотив» и ЦСКА. В составе
армейцев он выиграл 11 титулов чемпиона СССР. В ЦСКА и сборной СССР Михайлов
играл в легендарной тройке с Харламовым и Петровым. Ему принадлежит рекорд по
числу заброшенных шайб в чемпионатах СССР - 428 (в 572 матчах).
В сборной СССР Борис
Михайлов дважды становился олимпийским чемпионом (1972, 1976), восемь раз
выигрывал чемпионат мира, участвовал в Суперсерии с Канадой 1972 года и Кубке
вызова-1979.
Михайлов тренировал СКА, ЦСКА и новокузнецкий «Металлург», возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира 1993 года - последний, выигранный отечественной хоккейной дружиной в 20-м веке. В 2000 году имя Бориса Михайлова было введено в Зал хоккейной славы Международной Федерации хоккея. В 2002-м Борис Михайлов, вновь возглавляя сборную России, привел ее к серебряным наградам чемпионата мира. Таким образом, национальная команда в первые с 1993 года оказалась на пьедестале мирового хоккейного форума.