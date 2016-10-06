День в истории. Борису Михайлову – 72

6 сентября свой 72 день рождения отмечает легендарный хоккеист и тренер Борис Михайлов.

Борис Петрович выступал за саратовский «Кристалл», московские «Локомотив» и ЦСКА. В составе армейцев он выиграл 11 титулов чемпиона СССР. В ЦСКА и сборной СССР Михайлов играл в легендарной тройке с Харламовым и Петровым. Ему принадлежит рекорд по числу заброшенных шайб в чемпионатах СССР - 428 (в 572 матчах).

В сборной СССР Борис Михайлов дважды становился олимпийским чемпионом (1972, 1976), восемь раз выигрывал чемпионат мира, участвовал в Суперсерии с Канадой 1972 года и Кубке вызова-1979.



Михайлов тренировал СКА, ЦСКА и новокузнецкий «Металлург», возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира 1993 года - последний, выигранный отечественной хоккейной дружиной в 20-м веке. В 2000 году имя Бориса Михайлова было введено в Зал хоккейной славы Международной Федерации хоккея. В 2002-м Борис Михайлов, вновь возглавляя сборную России, привел ее к серебряным наградам чемпионата мира. Таким образом, национальная команда в первые с 1993 года оказалась на пьедестале мирового хоккейного форума.