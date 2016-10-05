Алиев и «Тараз» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон
Полузащитник «Тараза» Александр Алиев покинул расположение казахстанской команды и улетел в Киев. Об этом сообщил спортивный директор клуба Канат Шертаев.
«По обоюдному согласию мы решили разорвать контракт. У футболиста семейные проблемы, поэтому он вынужден был уехать» – приводит слова Шертаева Vesti.kz.
Напомним, 31-летний игрок подписал контракт с «Таразом» минувшим летом. Всего за эту команду он провел 13 матчей и забил один гол.
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