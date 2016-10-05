Алиев и «Тараз» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон

Игорь Портнягин: В свое время мог стать игроком «Локомотива», но помешали проблемы со здоровьем

Новичок московского «Локомотива» Игорь Портнягин рассказал, что в подростковом возрасте мог оказаться в столичном клубе, однако, проблемы со здоровьем помешали ему стать футболистом красно-зеленых.