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Алиев и «Тараз» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Vesti.kzКомментарии

Полузащитник «Тараза» Александр Алиев покинул расположение казахстанской команды и улетел в Киев. Об этом сообщил спортивный директор клуба Канат Шертаев.

«По обоюдному согласию мы решили разорвать контракт. У футболиста семейные проблемы, поэтому он вынужден был уехать» – приводит слова Шертаева Vesti.kz.

Напомним, 31-летний игрок подписал контракт с «Таразом» минувшим летом. Всего за эту команду он провел 13 матчей и забил один гол.


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