Четыре игрока покинули ANOX из-за задержки заработной платы

Игроки организации ANOX в дисциплине Hearthstone Алексей «Iner» Бакуменко, Николай «NickChipper» Величко, Алексей «ШтанУдачи» Барсуков и Владислав «SilverName» Синотов заявили, что покидают организацию из-за задержки заработной платы.

«Iner, NickChipper, ШтанУдачи и SilverName официально больше не являемся частью организации ANOX по HearthStone. Уход был неприятен всем, но организация кормила бесконечными дедлайнами, выплатами долгов и мы просто не видим смысла в дальнейшем одностороннем сотрудничестве (4 месяца ЗП и еще определенные бонусы и оплаты). Мы очень постараемся сохранить нынешний состав в другой заинтересованной в нас организации и дальше радовать Вас победами. P.S Держу в курсе,ждите 7 октября», — написал Владислав «SilverName» Синотов на свой странице в ВКонтакте.

