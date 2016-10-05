Александр Загорский: Выступление детей на турнире в Грозном? В этом регионе воинов растят с малолетства

Ринг-анонсер Александр Загорский, работавший на мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, рассказал о состоянии детей, который принимали участие на турнире, а также поведал о своем отношении к этому событию.



«Дети не получили никаких травм на боях в Грозном. Если говорить о моем мнении, то я против детских боев в таком раннем возрасте. Но это специфика региона, там воинов растят с малолетства. Я считаю, что если все же дети и выступают, то должны быть в защитной экипировке.



В одном из боев ребенок из Сочи по прозвищу «Танк» вышел с подарком для своего оппонента. Он презентовал сопернику большую игрушечную машину марки BMW. Это было довольно необычно», – приводит слова Загорского ТАСС.



Напомним, турнир по смешанным единоборствам был проведен в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Позже президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира.