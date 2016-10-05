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Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мира

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.

На данной дистанции спортсменка из РФ уступила представительнице Японии Рие Кането. 

В стометровке комплексным плаванием россиянка стала пятой, а первое место заняла Катинка Хошу из Венгрии. 

Дубай, ОАЭ
Кубок мира по плаванию 
Пятый этап
Женщины

Брасс. 200 м

1. Рие Кането (Япония) – 2.16,30.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 2.17,88.
3. Бриджа Ларсон (США) – 2.21,01.

Комплексное плавание. 100 м

1. Катинка Хошу (Венгрия) – 58,09.
2. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 58,55.
3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 1.00,23…
5. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,88.


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