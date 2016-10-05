Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мира
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.
На данной дистанции спортсменка из РФ уступила представительнице Японии Рие Кането.
В стометровке комплексным плаванием россиянка стала пятой, а первое место заняла Катинка Хошу из Венгрии.
Дубай, ОАЭ
Кубок мира по плаванию
Пятый этап
Женщины
Брасс. 200 м
1. Рие Кането (Япония) – 2.16,30.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 2.17,88.
3. Бриджа Ларсон (США) – 2.21,01.
Комплексное плавание. 100 м
1. Катинка Хошу (Венгрия) – 58,09.
2. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 58,55.
3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 1.00,23…
5. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,88.
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