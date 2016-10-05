Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мира

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.



На данной дистанции спортсменка из РФ уступила представительнице Японии Рие Кането.



В стометровке комплексным плаванием россиянка стала пятой, а первое место заняла Катинка Хошу из Венгрии.



Дубай, ОАЭ

Кубок мира по плаванию

Пятый этап

Женщины



Брасс. 200 м

1. Рие Кането (Япония) – 2.16,30.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 2.17,88.

3. Бриджа Ларсон (США) – 2.21,01.

Комплексное плавание. 100 м



1. Катинка Хошу (Венгрия) – 58,09.

2. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 58,55.

3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 1.00,23…

5. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,88.



