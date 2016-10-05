Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мира
Сборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).
Российскую команду представляли Владимир Морозов, Станислав Донец, Юлия Ефимова и Наталья Ловцова.
Вторыми стали австралийцы (1.33,44), третье место заняли южноафриканцы (1.33,79).
Дубай, ОАЭ
Кубок мира по плаванию
Пятый этап
Смешанная кролевая эстафета 4х50 м
1. Россия – 1.33,37
2. Австралия – 1.33,44
3. ЮАР – 1.33,79
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