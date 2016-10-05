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Джейми Варди: В перерыве матча с «Барселоной» Суарес попросил у меня футболку

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что в перерыве летнего матча с «Барселоной» форвард сине-гранатовых Луис Суарес предложил ему обменяться футболками. 

«Знал, что все мои партнеры по команде хотели взять футболки у нескольких игроков «Барселоны», но лично я решил не делать этого. В перерыве матча Суарес спросил, могу ли я дать ему свою футболку», – цитирует Варди Sport.es.

Напомним, встреча между командами состоялась 3 августа этого года и завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2.

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