Морозов первенствовал на двух дистанциях на этапе Кубка мира
Россиянин Владимир Морозов победил на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м брассом на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).
Другой представитель российской команды Станислав Донец стал серебряным призером на дистанции 200 м на спине.
Дубай, ОАЭ
Кубок мира по плаванию
Пятый этап
Мужчины
Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 20,88
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 21,17
3. Бенжамин Проуд (Великобритания) – 21,25
Брасс. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 56,52
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 57,01
3. Дайя Сето (Япония) – 57,61
Спина. 50 м
1. Бобби Харли (Австралия) – 23,33
2. Павел Санкович (Белоруссия) – 23,35
3. Мигель Ортис-Канавате (Испания) – 23,39
4. Владимир Морозов (Россия) – 23,50
Спина. 200 м
1. Бобби Харли (Австралия) – 1.52,53
2. Станислав Донец (Россия) – 1.53,03
3. Омар Пинцон Гарсиа (Колумбия) – 1.53,39