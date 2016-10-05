Владимир Бесчастных: Каррера пока еще ничего не принес «Спартаку», это все еще команда Аленичева

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Бесчастных выразил мнение, что лидерство красно-белых в нынешнем сезоне – заслуга экс-наставника команды Дмитрия Аленичева.



«Я просто не знаю, что делает в «Спартаке» Каррера. Меня уже не было в клубе, когда он пришел в команду. Но я видел, что там делал Дмитрий Аленичев. Может, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, итальянский тренер после Аленичева пока ничего нового команде, с которой работает, не принес. Состав, подготовка – все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги. Та команда, которая выиграла несколько матчей в красивом стиле, которая боролась за победу в Питере, – пока все еще «Спартак» Аленичева.



Я не хочу никого осуждать, но увольнять тренера за одно поражение от клуба с Кипра, этого АЕК… Дай Бог, чтобы дальше у «Спартака» с Каррерой все было хорошо», – цитирует Бесчастных «Спортфакт».



Напомним, Аленичев покинул пост наставника «Спартака» после поражения в ответном матче квалификации Лиги Европы (0:1).



На данный момент красно-белые, набрав 19 баллов, лидируют в таблице РФПЛ.



