Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жерар Пике: Эпоха Дель Боске была уникальной и мы никогда его не забудем

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии

Защитник сборной Испании Жерар Пике оценил работу Висенте Дель Боске в качестве наставника национальной команды, отметив, что у нынешнего рулевого сборной Хулена Лопетеги совсем другой стиль. 

«Дель Боске и Лопетеги – абсолютные разные специалисты, у каждого из которых свой подход. Поэтому я не буду сравнивать их, однако, эпоха Дель Боске была уникальной и мы никогда его не забудем. Сейчас мы начинаем новый этап, и победа над сборной Италии поможет нам, так как мы хотим достичь поставленных целей», – цитирует футболиста «Барселоны» Marca.

Напомним, Дель Боске тренировал сборную Испании с 2008 по 2016 гг. За это время команда под его руководством выиграла  чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).

Специалист принял решение покинуть национальную команду после неудачного выступления на Евро-2016 во Франции. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Битва умов. Почему нужно смотреть матч Италия – ИспанияБитва умов. Почему нужно смотреть матч Италия – Испания«Советский спорт» представляет центральный матч дня в отборочном турнире к ЧМ-2018.Афиши для эстетов. Какие матчи сборных нужно обязательно смотретьАфиши для эстетов. Какие матчи сборных нужно обязательно смотретьНа этой неделе возобновится отборочная кампания ЧМ-2018. «ССФ» – о самых ярких вывесках предстоящего отрезка цикла.Серхио Бускетс: Сборная Испании должна вернуть себе менталитет победителяПолузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча против команды Италии в рамках квалификации ЧМ-2018.Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.Хави Мартинес получил травму и не сыграет с Италией и АлбаниейКак сообщает пресс-служба сборной Испании, полузащитник национальной команды Хави Мартинес не примет участия в ближайших играх.Кришито впервые за год вызван в сборную ИталииТренерский штаб сборной Италии вызвал 26 игроков для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 против команд Испании и Македонии.Касильяс и Фабрегас не вызваны в сборную Испании на матчи отборочного турнира ЧМ-2018Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Италии и Албании.Гол Пике принес «Барселоне» победу в Менхенгладбахе«Барселона» одержала волевую победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.Кркичу не разрешили играть за сборную СербииФИФА отклонила запрос Футбольного союза Сербии на смену спортивного гражданства нападающего «Сток Сити» Бояна Кркича.Фернандо Морьентес: Мората и Асенсио – настоящее и будущее не только «Реала», но и сборной ИспанииЭкс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес считает, что футболисты «сливочных» Альваро Мората и Марко Асенсио в скором времени станут ключевыми игроками для национальной команды и клуба.Магомед Оздоев: Грасия не просто приехал заработатьПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от работы с испанским тренером Хави Грасией.Дубли Диего Косты, Мораты и Силвы помогли Испании разгромить ЛихтенштейнИспания одержала разгромную победу над Лихтенштейном (8:0) на старте отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Матч проходил на Estadio Reino de León в Леоне.Мората получил травму в матче со сборной Бельгии и выбыл на неопределенный срокКак сообщает официальный сайт сборной Испании, нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората избежал серьезной травмы в товарищеском матче с командой Бельгии (2:0).Аксель Витсель: В мыслях я был уже в «Ювентусе»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после товарищеского матча сборной Бельгии с Испанией (0:2) высказался о несостоявшемся переходе в «Ювентус».Бельгия уступила Испании, Витсель провел на поле 90 минутВ товарищеском матче сборная Бельгии проиграла команде Испании со счетом 0:2.Бельгия – Испания. Витсель сыграет с первых минутСтала известная заявка сборной Бельгии на товарищеский матч с командой Испании.Коке: Для меня очень странно не видеть в расположении сборной Испании КасильясаПолузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке высказался решении наставника национальной команды Хулена Лопетеги не вызывать голкипера «Порту» Икера Касильяса на ближайшие матчи.Альваро Мората: На Евро-2016 мне было тяжело, мой телефон разрывался от звонковФорвард мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Мората рассказал, что во время выступления на Евро-2016 с ним постоянно связывались представители других клубов.Павел Дацюк: В Екатеринбурге все начинает напоминать о том, что ЧМ-2018 не за горамиКапитан СКА Павел Дацюк рассказал о желании посетить родной город Екатеринбург во время футбольного чемпионата мира в 2018-м году.Пол Ламберт: Стоунз похож на Пике, а под руководством Гвардиолы он может выйти на мировой уровеньБывший наставник «Астон Виллы» Пол Ламберт считает, что если защитник «Эвертона» Джон Стоунз перейдет в «Манчестер Сити», он может выйти на мировой уровень. Также специалист провел параллели между Стоунзом и защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Испания
Испаниякалендарьстатистика
Жерар Пике
Жерар Пикевсе новости
Висенте Дель Боске
Висенте Дель Боскевсе новости

Cпецпредложение