Жерар Пике: Эпоха Дель Боске была уникальной и мы никогда его не забудем

Защитник сборной Испании Жерар Пике оценил работу Висенте Дель Боске в качестве наставника национальной команды, отметив, что у нынешнего рулевого сборной Хулена Лопетеги совсем другой стиль.



«Дель Боске и Лопетеги – абсолютные разные специалисты, у каждого из которых свой подход. Поэтому я не буду сравнивать их, однако, эпоха Дель Боске была уникальной и мы никогда его не забудем. Сейчас мы начинаем новый этап, и победа над сборной Италии поможет нам, так как мы хотим достичь поставленных целей», – цитирует футболиста «Барселоны» Marca.

Напомним, Дель Боске тренировал сборную Испании с 2008 по 2016 гг. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).

Специалист принял решение покинуть национальную команду после неудачного выступления на Евро-2016 во Франции.