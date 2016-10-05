ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдоний

Как сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.



«ITF не пыталась дисквалифицировать госпожу Шарапову на четыре года. Наша позиция заключалась в том, чтобы предоставить независимой комиссии возможность решить, какие санкции должны быть применены. Эта комиссия состояла из адвоката-консультанта в качестве председателя, а также из медицинских и научных экспертов, которых назначала ITF. Юристам госпожи Шараповой была предоставлена возможность возразить присутствию в комиссии любого из ее членов, но они в письменной форме уведомили нас, что возражений нет», – приводит заявление ITF «Спорт-Экспресс» со ссылкой на British Press Association.



В июне ITF дисквалифицировала Шарапову на два года за употребления мельдония. 4 октября CAS сократил дисквалификацию на девять месяцев, признав вину Шараповой незначительной. Теперь бывшая первая ракетка мира сможет выступать в турнирах WTA с апреля следующего года.