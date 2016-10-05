Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдоний

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ITFКомментарии

Как сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.

«ITF не пыталась дисквалифицировать госпожу Шарапову на четыре года. Наша позиция заключалась в том, чтобы предоставить независимой комиссии возможность решить, какие санкции должны быть применены. Эта комиссия состояла из адвоката-консультанта в качестве председателя, а также из медицинских и научных экспертов, которых назначала ITF. Юристам госпожи Шараповой была предоставлена возможность возразить присутствию в комиссии любого из ее членов, но они в письменной форме уведомили нас, что возражений нет», – приводит заявление ITF «Спорт-Экспресс» со ссылкой на British Press Association.

В июне ITF дисквалифицировала Шарапову на два года за употребления мельдония. 4 октября CAS сократил дисквалификацию на девять месяцев, признав вину Шараповой незначительной. Теперь бывшая первая ракетка мира сможет выступать в турнирах WTA с апреля следующего года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийМария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийНа следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровеньОлимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турниреПредставитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.Адвокат Шараповой: CAS доказал, что решение ITF – абсолютный вымыселАдвокат российской теннисистки Марии Шараповой Джон Хэггерти высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) сократить дисквалификацию Шараповой на девять месяцев.Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 годаЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.Рафаэль Надаль: Не могу позволить себе иметь мнение по делу ШараповойИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал сокращение дисквалификации Марии Шараповой с двух лет до 15 месяцев.Шарапова в понедельник сыграет выставочный матчЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова в ближайший понедельник примет участие в неофициальном матче.Джон Хэггерти: Из решения CAS ясно, ITF лгала, что предупреждала Шарапову о запрете мельдонияАдвокат российской теннисистки Джон Хэггерти прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Nike: Мы рассчитываем сотрудничать с ШараповойИзвестный производитель спортивной одежды и обуви Nike надеется на восстановление сотрудничества с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию ШараповойВсемирное антидопинговое агентство (WADA) признает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с ШараповойКак сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.Елена Веснина: Шараповой сильно не хватает мировому теннису20-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в ПетербургеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращенияРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии ШараповойГлавные факты о сокращении дисквалификации Марии Шараповой, последствия этого решения CAS и первая реакция на него.Андрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноАндрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации ШараповойИсполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительнымНапомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.Владимир Камельзон: Шарапова согласилась приехать на Spb Ladies Trophy. Думали, срок дисквалификации сократят до годаГлавный тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Андрей Чесноков: Надеялся, что Шараповой сократят срок до годаЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.

Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости

Cпецпредложение