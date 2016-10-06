Макдэвид стал самым молодым капитаном в истории НХЛ

Нападающий Коннор Макдэвид назначен капитаном «Эдмонтона», сообщает официальный сайт «Ойлерз».

Таким образом, канадский форвард стал самым молодым капитаном в истории Национальной хоккейной лиги. На данный момент Макдэвиду 19 лет и 266 дней, что на 2 дня меньше, чем было у нападающего «Колорадо» Габриэля Ландескуга.

Напомним, что «Эдмонтон» выбрал Конора Макдэвида под первым номером на драфте НХЛ в 2015 году.