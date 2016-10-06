Макдэвид стал самым молодым капитаном в истории НХЛ
Нападающий Коннор
Макдэвид назначен капитаном «Эдмонтона», сообщает официальный сайт «Ойлерз».
Таким образом,
канадский форвард стал самым молодым капитаном в истории Национальной хоккейной
лиги. На данный момент Макдэвиду 19 лет и 266 дней, что на 2 дня меньше, чем
было у нападающего «Колорадо» Габриэля Ландескуга.
Напомним, что «Эдмонтон»
выбрал Конора Макдэвида под первым номером на драфте НХЛ в 2015 году.
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