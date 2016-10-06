«Барселона» под руководством Барцокаса проиграла «Оклахоме»

Баскетболисты «Оклахомы-Сити» нанесли поражение «Барселоне» в товарищеском матче в рамках европейского турне клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне, завершилась со счетом 92:89 (26:25, 19:22, 22:21, 25:21) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал центровой Энес Кантер, набравший 24 очка. В составе каталонской команды 25 очков набрал бывший форвард «Химок» и «Локомотива-Кубани» Виктор Клавер.

Напомним, что с этого сезона главным тренером «Барселоны» является бывший наставник «Локомотива-Кубани» Георгиос Барцокас.