«Барселона» под руководством Барцокаса проиграла «Оклахоме»
Баскетболисты
«Оклахомы-Сити» нанесли поражение «Барселоне» в товарищеском матче в рамках
европейского турне клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча,
прошедшая в среду в Барселоне, завершилась со счетом 92:89 (26:25, 19:22,
22:21, 25:21) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал центровой
Энес Кантер, набравший 24 очка. В составе каталонской команды 25 очков набрал
бывший форвард «Химок» и «Локомотива-Кубани» Виктор Клавер.
Напомним,
что с этого сезона главным тренером «Барселоны» является бывший наставник «Локомотива-Кубани»
Георгиос Барцокас.
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