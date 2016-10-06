Италия – Испания. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В четверг в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Италии и Испании.
Их матч пройдет в
Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что сборные Италии и Испании выступают в группе G. Итальянцы в первом туре в гостях обыграли команду Израиля (3:1), а испанцы дома разгромили команду Лихтенштейна (8:0).
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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