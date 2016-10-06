Андрей Разин: Всем, кто устраивает дискотеки после наших поражений, - мы будем бороться

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения от «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил соперника с викторией.

«Ладу» с победой, терпели и дотерпели, но такое чувство, что спишь, и один и тот же сон снится, и не можешь проснуться. «Ак Барсу» проиграли по игре, и ЦСКА, в остальных играх бьёмся, но не помогает. Еще и свет погас. Лучше бы он минут на пять пораньше погас.

Такого не бывает, но это есть на самом деле. Из этой ситуации надо уходить. Всем недоброжелателям, которые устраивают дискотеки после наших поражений, – мы будем бороться до конца, и черная полоса пройдет», - приводит слова Разина Sports.ru.

«Автомобилист» в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для хозяев шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.