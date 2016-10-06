Турция – Украина. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В четверг в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Турции и Украины.
Их матч пройдет в городе
Конья на стадионе «Конья Бююкшехир» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что сборные Турции и Украины выступают в группе I. Турки в первом туре в гостях сыграли вничью с хорватами (1:1), а украинцы дома свели вничью матч с исландцами (1:1).
Матч
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически