Турция – Украина. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

В четверг в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Турции и Украины.

Их матч пройдет в городе Конья на стадионе «Конья Бююкшехир» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что сборные Турции и Украины выступают в группе I. Турки в первом туре в гостях сыграли вничью с хорватами (1:1), а украинцы дома свели вничью матч с исландцами (1:1).