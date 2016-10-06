«Ред Булл» готов предложить Квяту новый контракт на два года

«Ред Булл», команда «Формулы-1», готова предложить российскому гонщику Даниилу Квяту новый контракт по окончании сезона, сообщает Guiamotor.

При этом, по информации издания, новое соглашение будет рассчитано на два года. Боссы «Ред Булла» хотят сохранить россиянина в системе команды, так как он улучшил свои спортивные показатели за последнее время и смог их убедить в том, что он вернул себе утраченную после перевода в «Торо Россо» мотивацию.

Квят, выступавший за «Ред Булл» с начала 2015 года, после Гран-при России в мае был переведен во вторую команду австрийской конюшни – «Торо Россо». После череды неудач в летних этапах чемпионата «Формулы-1» россиянин на Гран-при Сингапура занял девятое место, принеся команде 2 очка.

Контракт 22-летнего россиянина с командой действует до конца текущего сезона.