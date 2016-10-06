Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнуть
Главный тренер «Лады»
Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в
третьем периоде.
«Наши команды были в
схожих ситуациях, все говорили о серии поражений «Авто», но у нас в семи играх
лишь две победы. Игру начали смелее «Автомобилиста», но во втором ребята начали
удаляться, инициативу отдали, а в третьем периоде был вопрос психологии: активная
игра с нашей стороны заставила их дрогнуть», — приводит слова Аболса Sports.ru.
«Автомобилист» в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для хозяев шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.
Матч
Автомобилист - Лада - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Голы:
Иванов (Филатов, Бумагин), 6:01 (0:1). Турбин (Бухтеле), 7:24 (1:1). Голышев 35:20 (2:1). Тимашов (Голышев, Турбин), 37:52 (3:1 - бол.). Филатов (Корягин), 39:06 (3:2). Филатов (Иванов, Ежов), 54:43 (3:3). Иванов (Шенфельд, Аронсон), 56:23 (3:4).
Место и дата
05 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция