Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнуть

Андрей Петухов
Источник:  Sports.ruКомментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.

«Наши команды были в схожих ситуациях, все говорили о серии поражений «Авто», но у нас в семи играх лишь две победы. Игру начали смелее «Автомобилиста», но во втором ребята начали удаляться, инициативу отдали, а в третьем периоде был вопрос психологии: активная игра с нашей стороны заставила их дрогнуть», — приводит слова Аболса Sports.ru.

«Автомобилист» в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для хозяев шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.

Матч

Автомобилист - Лада - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы:

Иванов (Филатов, Бумагин), 6:01 (0:1). Турбин (Бухтеле), 7:24 (1:1). Голышев 35:20 (2:1). Тимашов (Голышев, Турбин), 37:52 (3:1 - бол.). Филатов (Корягин), 39:06 (3:2). Филатов (Иванов, Ежов), 54:43 (3:3). Иванов (Шенфельд, Аронсон), 56:23 (3:4).

Место и дата

05 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Разин: Всем, кто устраивает дискотеки после наших поражений, - мы будем боротьсяГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения от «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил соперника с викторией.Фанаты подарили Билялетдинову плеткуБолельщики астанинского «Барыса» подарили главному тренеру казанского «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову плетку.Зинэтула Билялетдинов: Доволен, что «Ак Барс» забил столько голов и добился результатаГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы своей команды над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин знает, как встряхнуть команду после шести поражений кряду.Андрей Соколов: Конечно, сложно выиграть не забиваяГлавный тренер хоккейного клуба «Югра» Андрей Соколов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:2).Николай Соловьев: Дай Бог, чтобы в плей-офф попали и «Югра», и «Нефтехимик»Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Йокерит» на своем льду уступил московскому «Динамо»Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли московскому «Динамо».КХЛ. Московское «Динамо» победило «Йокерит», «Барыс» проиграл «Ак Барсу» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ на Sovsport.ru.«Лада» в гостях обыграла «Автомобилист», уступая по ходу встречи две шайбыХоккеисты «Автомобилиста» на домашнем льду уступили «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Югра» дома потерпела поражение от «Нефтехимика»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей со счетом 2:0.«Барыс» потерпел поражение от «Ак Барса»Хоккеисты «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ победили на выезде «Барыс».Доказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛДоказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об игроках нашей лиги, которым результативность повысили крайне неблагоприятные обстоятельства.Александр Кожевников: У «Автомобилиста» есть шанс реабилитироваться в матче с «Ладой»Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможность отставки главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.Брэндон Боченски: Чувствую себя родным в «Барысе»Капитан «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал тяжелый старт казахского клуба в сезоне.Юрис Савицкис: Никто не заставлял Сейейса, он сам хотел возглавить «Динамо» (Рига)Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что главный тренер клуба Нормундс Сейейс сам хотел возглавить латвийскую команду.Константин Алексеев: «Медвешчак» не удивил, мы знали, как они будут игратьЗащитник ЦСКА Константин Алексеев прокомментировал победу своей команды с «Медвешчаком» со счетом 5:2.КХЛ: Налимов в «Чикаго» с разрешения «Адмирала»Континентальная хоккейная лига прокомментировала пребывание голкипера «Адмирала» Ивана Налимова в тренировочном лагере «Чикаго Блэкхоукс».Закон, что дышло… Почему КХЛ наказала Панина гораздо мягче, чем РыспаеваЗакон, что дышло… Почему КХЛ наказала Панина гораздо мягче, чем РыспаеваОбозреватель «Советского спорта» сравнивает две самых громких дисквалификации КХЛ в нынешнем сезоне.Милош Ржига: Надеюсь, больше не увижу такой игры «Слована», как в матче против СКАГлавный тренер «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против СКА (0:6).

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
Артис Аболс
Артис Аболсвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение