Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнуть

Главный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.

«Наши команды были в схожих ситуациях, все говорили о серии поражений «Авто», но у нас в семи играх лишь две победы. Игру начали смелее «Автомобилиста», но во втором ребята начали удаляться, инициативу отдали, а в третьем периоде был вопрос психологии: активная игра с нашей стороны заставила их дрогнуть», — приводит слова Аболса Sports.ru.

«Автомобилист» в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для хозяев шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.