Дэн Бойл объявил о завершении карьеры
Известный канадский
защитник Дэн Бойл объявил о завершении профессиональной карьеры после 17
сезонов в Национальной хоккейной лиге.
Об этом 40-летний
защитник заявил в среду на специальной пресс-конференции, которая
транслировалась на странице его бывшего клуба «Сан-Хосе» в социальной сети Facebook.
В НХЛ Бойл также
выступал за «Нью-Йорк», «Флориду» и «Тампу Бэй», с которой в 2004 году выиграл Кубок
Стэнли. Суммарно в 1093 матче защитник набрал 605 очков (163 гола и 442
результативные передачи).
В составе сборной
Канады Бойл становился олимпийским чемпионом Игр в Ванкувере и серебряным
призером чемпионата мира 2005 года.
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