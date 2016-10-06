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Дэн Бойл объявил о завершении карьеры

Андрей Петухов
Источник:  FacebookКомментарии

Известный канадский защитник Дэн Бойл объявил о завершении профессиональной карьеры после 17 сезонов в Национальной хоккейной лиге.

Об этом 40-летний защитник заявил в среду на специальной пресс-конференции, которая транслировалась на странице его бывшего клуба «Сан-Хосе» в социальной сети Facebook.

В НХЛ Бойл также выступал за «Нью-Йорк», «Флориду» и «Тампу Бэй», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. Суммарно в 1093 матче защитник набрал 605 очков (163 гола и 442 результативные передачи).

В составе сборной Канады Бойл становился олимпийским чемпионом Игр в Ванкувере и серебряным призером чемпионата мира 2005 года.

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