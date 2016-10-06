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Сергей Орешкин: Все, что мы от ребят просили в матче с «Йокеритом», они выполнили на льду

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин остался доволен действиями подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

«Все, что мы от ребят просили, они выполнили на льду, спасибо им за работу. Были некоторые ошибки, но своим характером, работой на льду, терпением и желанием сумели преодолеть их и добиться победы», - приводит официальный канал «Динамо» в Youtube видеозапись слов Орешкина с пресс-конференции.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошла в среду в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

Матч

Йокерит - Динамо - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Карсумс (Цветков, Миронов), 30:21 (0:1 - бол.). Фёдоров 30:27 (0:2). Анттила (Яакола, Хишон), 45:02 (1:2).

Место и дата

05 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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