Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN.

Проба была взята у спортсмена 21 сентября Добровольным антидопинговым агентством (VADA). Ранее боксер уже сдавал положительный тест на кокаин. Сам боксер не раз признавался, что страдает от депрессии, поэтому употребляет кокаин и алкоголь.

3 октября Фьюри объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько часов опроверг эту новость.

Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге. В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В этом году должен был состояться реванш Фьюри и Кличко, у которого британец отобрал четыре чемпионских пояса. Поединок был отложен на неопределенный срок из-за депрессии чемпиона мира.