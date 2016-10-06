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Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаин

Елена Корсунская
Источник:  ESPNКомментарии

Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN.

Проба была взята у спортсмена 21 сентября Добровольным антидопинговым агентством (VADA). Ранее боксер уже сдавал положительный тест на кокаин. Сам боксер не раз признавался, что страдает от депрессии, поэтому употребляет кокаин и алкоголь. 

3 октября Фьюри объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько часов опроверг эту новость.

Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге. В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В этом году должен был состояться реванш Фьюри и Кличко, у которого британец отобрал четыре чемпионских пояса. Поединок был отложен на неопределенный срок из-за депрессии чемпиона мира.  

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