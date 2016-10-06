Роман Зобнин: Каррера сказал, все зависит только от нас, а не от судей

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал «Советскому спорту», о чем говорил главный тренер команды после поражения от «Зенита» в Питере (4:2).

- Несмотря на поражения, понимаем, что играем в принципе неплохо, - сказал Зобнин. - У нас многое получается. Упаднического настроения нет, все-таки идем на первом месте, хоть по очкам и сравнялись с «Зенитом». У нас все впереди, вполне можем добиться высокого места.

- Как после матча с «Зенитом» Масимо Каррера провожал команду?

- Подбодрил нас, сказал, что все было в наших руках. Несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть. Сказал, что все зависит только от нас, а не от судей. Я, прежде всего, думаю, как сыграл сам, какие допустил ошибки, принес ли «Спартаку» пользу.



Полностью интервью с Зобниным - скоро на sovsport.ru.