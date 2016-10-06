Илья Кутепов: С первого дня стал понимать, чего от меня хочет Черчесов

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов признался, что ему нравится работать с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

- Настроение отличное, сборная – немного другая стихия. Работаем, трудимся. Пока не хватает сыгранности в каких-то моментах, но это мы наработаем. Упор идет не только на физику, но и на тактику, делаем и другие упражнения. Сезон в чемпионате России идет, поэтому все в хорошей физической форме.

С первого дня стал понимать, чего от меня хочет Черчесов. Мы пообщались с ним, еще была индивидуальная беседа. Все понятно, нравится с ним работать, хороший тренер. Больше ничего не могу сказать.

Что знаю о сборной Коста-Рики? Команда хорошо выступила на чемпионате мира-2014, команда крепкая, боевая, техничная. Я думаю, мы ее еще более подробно разберем на теоретических занятиях, – сказал Кутепов.

Напомним, что товарищеский матч с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре.