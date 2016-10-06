Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Кутепов: С первого дня стал понимать, чего от меня хочет Черчесов

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов признался, что ему нравится работать с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

- Настроение отличное, сборная – немного другая стихия. Работаем, трудимся. Пока не хватает сыгранности в каких-то моментах, но это мы наработаем. Упор идет не только на физику, но и на тактику, делаем и другие упражнения. Сезон в чемпионате России идет, поэтому все в хорошей физической форме.

С первого дня стал понимать, чего от меня хочет Черчесов. Мы пообщались с ним, еще была индивидуальная беседа. Все понятно, нравится с ним работать, хороший тренер. Больше ничего не могу сказать.

Что знаю о сборной Коста-Рики? Команда хорошо выступила на чемпионате мира-2014, команда крепкая, боевая, техничная. Я думаю, мы ее еще более подробно разберем на теоретических занятиях, – сказал Кутепов. 

Напомним, что товарищеский матч с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре. 

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия - РумынияГлава Чеченской Республики рассказал о готовности к проведению товарищеского матча Россия - Румыния, который состоится 15 ноября в Грозном.Из ФНЛ – в сборную. Чем хорош ПанченкоИз ФНЛ – в сборную. Чем хорош ПанченкоОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, чем Кирилл Панченко мог приглянуться Станиславу Черчесову.Сборная Коста-Рики провела тренировку на базе Академии «Краснодара»Коста-Рика провела тренировку в преддверии товарищеского матча со сборной России.Юрий Газинский: С Коста-Рикой играем в Краснодаре, а это двойная ответственностьПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Коста-Рики.РФС: На матч с Коста-Рикой реализовано 30 тысяч билетовРуководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал, что на данный момент реализовано 30 тысяч билетов.На стадион «Краснодара» запрещено проносить семечкиОфициальный твиттер «Краснодара» опубликовал список ограничений, которые будут введены на новом стадионе клуба.Станислав Черчесов: В сборной России появился беременныйГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов перед второй тренировкой команды в Краснодаре пошутил о том, что в команде появился беременный футболист.Максим Канунников: Здорово, что в России открываются европейские стадионыФорвард сборной России и казанского «Рубина» Максим Канунников поделился ожиданиями об открытии стадиона «Краснодар» .Игорь Смольников: Надел майку сборной – выходи и бейсяЗащитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников рассказал журналистам о состоянии команды и ответил на вопрос о судействе в игре со «Спартаком»Жирков по-прежнему не тренируется со сборной РоссииЗащитник «Зенита» Юрий Жирков пропустил вторую тренировку сборной России в Краснодаре, сообщает «Р-Спорт».Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваЕсли бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваПеред игрой сборных России и Коста-Рики обозреватель «Советского спорта» получил задание вжиться в роль главного тренера нашей команды.Бора и Ельцин. С кем ассоциируется Коста-РикаБора и Ельцин. С кем ассоциируется Коста-Рика«Советский спорт» рассказывает о людях, с которыми ассоциируется сборная Коста-РикиСтанислав Черчесов: Решили поберечь Шатова, Дзюбу и БерезуцкогоСтанислав Черчесов: Решили поберечь Шатова, Дзюбу и БерезуцкогоГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к игре с Коста-Рикой в Краснодаре и поведал о значимости результата.Валерий Газзаев: Сборная России должна войти в четверку лучших на домашнем чемпионате мираСборная России на домашнем чемпионате мира должна войти в четверку сильнейших, уверен экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.Сборная России в декабре сыграет с МакедониейСборная России по футболу проведет в декабре товарищеский матч со сборной Македонии. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.Жирков тренируется по индивидуальной программе перед матчем Россия – Коста-РикаСборная России готовится к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Накануне этой игры по индивидуальной программе занимается защитник «Зенита» Юрий Жирков.Галицкий посетил тренировку сборной РоссииПрезидент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий побывал на тренировке сборной России, которая готовится к товарищеской встрече с командой Коста-Рики.«Шнур здесь остановился?». Как сборная России прибыла в Краснодар«Шнур здесь остановился?». Как сборная России прибыла в КраснодарРепортаж «Советского спорта» о том, как сборная России прибыла в Краснодар, где 9 октября пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой.«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую тему«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую темуКорреспонденты «Советского спорта» проводили сборную России на рейс в Краснодар, где 9 октября команда сыграет товарищеский матч.Сборная России отправилась в Краснодар на матч с Коста-РикойФутболисты сборной России отправились в Краснодар на товарищеский матч с Коста-Рикой.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости

Cпецпредложение