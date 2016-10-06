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Рамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия - Румыния

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о готовности к проведению товарищеского матча Россия - Румыния, который состоится 15 ноября в Грозном.

- Я могу сказать с полной уверенностью, что грозненский спортивный комплекс «Ахмат Арена» является одним из самым безопасных стадионов для проведения матчей международного уровня в Российской Федерации, - заявил «Известиям» Рамзан Кадыров. - Говорю это не потому, что являюсь главой Чеченской Республики, а потому что я лично присутствовал на каждом матче, который проходил на этом стадионе. На «Ахмат Арене» «Терек» систематически проводит игры со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА, «Зенитом» и другими клубами РФПЛ. В Грозном никогда никто не поддается ни на какие провокации, даже если фанаты прибывших команд пытаются провоцировать местных жителей. В Чеченской Республике приехавшим болельщикам даже на ногу никто не наступит, а о другом я и вовсе не говорю. 

Что касается более глобальных мер безопасности, то в Грозном самые профессионально подготовленные сотрудники полиции и других служб. Они имеют многолетний опыт обеспечения безопасности, в том числе и на таких массовых мероприятиях. Вопрос безопасности - самое меньшее, над чем нужно задумываться. Но и другие условия у нас на самом высоком уровне: и трибуны, и газон, и тренировочные поля. Наш стадион может проводить матчи любого уровня, принимать первые команды мира. 

Напомним, что первый товарищеский матч сборная России проведет с Коста-Рикой 9 октября в Краснодаре. С Румынией подопечные Станислава Черчесова сыграют 15 ноября в Грозном. Ранее планировалось провести этот матч в Казани, но из-за погодных условий было принято решение перенести игру на юг России. 

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